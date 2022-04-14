Создавший угрозу чужому здоровью кузбассовец отправился на принудительное лечение

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Правоохранители проконтролировали, чтобы житель одного из городов Кемеровской области лег в больницу. Причиной этому стала опасность для людей.

Житель Гурьевска состоял на учете в диспансере из-за туберкулеза легких. При этом врачи установили, что болезнь протекает у пациента в открытой форме, делая его заразным для окружающих. В связи с этим мужчина должен был проходить лечение, однако от диспансеризации он наотрез отказывался.


Гурьянин свободно ходил по городу и посещал людные места, создавая угрозу здоровью других людей. Медучреждение обратилось в суд с требованием о госпитализации кузбассовца. Иск был удовлетворен, суд вынес решение о принудительном лечении, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Мужчина под контролем правоохранителей был доставлен в диспансер. Ему предстоит пройти полный курс лечения.

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