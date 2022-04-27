Создавший сообщество с дискридитирующими материалами кузбассовец заплатит штраф

Полиция Кузбасса обнаружила сообщество в Сети, в котором был опубликован материал, дискредитирующий армию РФ.
Владельцем оказался 48-летний житель Анжеро-Судженска.
– Сотрудники полиции составили в отношении него протокол "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", – передает ГУ МВД по Кемеровской области.
Суд признал его виновным и назначил штраф размером в 30 000 рублей.
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