Создавшие фиктивный магазин мебели кемеровчанки ответят перед судом за обман банка на 3,5 млн рублей

Кемеровчанки 38 лет и 41 года убедили жителя Белова оформить на себя мебельный магазин, который нужен был женщинам для проведения мошеннической схемы. Так, горожанки открыли в пгт. Промышленная торговую точку, где продавали товары в кредит. Для правдоподобности злоумышленницы наняли в магазин сотрудницу и обставили помещение диванами.

— Она (сотрудница — прим.ред.) оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели. В течение двух месяцев фигурантки подготовили 33 пакета фиктивных документов. В них они использовали ксерокопии паспортов клиентов мебельного магазина, в котором ранее работали, — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Сами граждане даже не подозревали, что на их имена мошенницы оформили займы. Таким образом, "бизнес-леди" присвоили 3,5 млн рублей.

Теперь судьбу кемеровчанок, обвиняемых в мошенничестве, решит суд. Санкции вменяемой статьи предусматривают лишение свободы до десяти лет. Кроме того, банк подал иск о возмещении причиненного ущерба.