Создавшая фирму-клон бухгалтер похитила у работодателя миллионы рублей

0
Фото:  

Суд в Кемеровской области вынес приговор женщине, которая похищала деньги с помощью мнимой фирмы.

Главный бухгалтер одного из предприятий по изготовлению безалкогольных напитков в Белове знала названия и реквизиты основных поставщиков организации. Женщина создала фирму-клон одного из них, дав ей практически аналогичное название: изменилась всего одна буква. После этого злоумышленница периодически включала подставную компанию в бухгалтерские документы и маскировала переводы денег под операции с настоящим поставщиком. За несколько лет женщине удалось украсть у работодателя около трех миллионов рублей. Недостачу обнаружили во время внутренней ревизии на предприятии.


В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд приговорил злоумышленницу к трем с половиной годам лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Также экс-главбух должна будет возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36387

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined