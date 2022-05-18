Создавшая фирму-клон бухгалтер похитила у работодателя миллионы рублей

Главный бухгалтер одного из предприятий по изготовлению безалкогольных напитков в Белове знала названия и реквизиты основных поставщиков организации. Женщина создала фирму-клон одного из них, дав ей практически аналогичное название: изменилась всего одна буква. После этого злоумышленница периодически включала подставную компанию в бухгалтерские документы и маскировала переводы денег под операции с настоящим поставщиком. За несколько лет женщине удалось украсть у работодателя около трех миллионов рублей. Недостачу обнаружили во время внутренней ревизии на предприятии.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд приговорил злоумышленницу к трем с половиной годам лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также экс-главбух должна будет возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб.