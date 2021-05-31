Современный мультипарк появится в кузбасском городе

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Старая спортивная площадка в Мариинске будет заменена на современный мультипарк. Обустроят объект прямо в центре города.

Известно, что на территории населенного пункта будет возведен новый детский игровой комплекс. К текущему моменту рабочие занимаются демонтажом конструкции старой спортивной площадки.


Таким образом, из нового в городе появятся парковый стол с шахматной доской, модульная парковая скамья, теннисный стол, качели разных видов, площадка для проведения матчей урбан футбола и скейт-площадка.


Вместе с этим, как сообщается в администрации правительства Кузбасса, территория мультипарка будет иметь резиновое покрытие и различные декоративные элементы.


Отмечается, что на обустройство всего вышеперечисленного будет затрачено около пяти миллионов рублей.

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