Современный мультипарк появится в кузбасском городе

Известно, что на территории населенного пункта будет возведен новый детский игровой комплекс. К текущему моменту рабочие занимаются демонтажом конструкции старой спортивной площадки.

Таким образом, из нового в городе появятся парковый стол с шахматной доской, модульная парковая скамья, теннисный стол, качели разных видов, площадка для проведения матчей урбан футбола и скейт-площадка.

Вместе с этим, как сообщается в администрации правительства Кузбасса, территория мультипарка будет иметь резиновое покрытие и различные декоративные элементы.

Отмечается, что на обустройство всего вышеперечисленного будет затрачено около пяти миллионов рублей.