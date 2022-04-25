Современный дом в кемеровской деревне попал на продажу за 70 млн рублей

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, современный дом общей площадью 450 квадратных метра на земельном участке в 100 соток расположен в деревне Журавлево в 10 километрах езды от центра города Кемерово. Он выполнен из энергоэффективных, экологичных материалов: дерево, стекло, камень, металл. При этом автор публикации указал, что строение до сих пор находится на этапе строительства.

– Планировка включает в себя три спальные комнаты, объединенную кухню, гостиную, столовую, с выходом на террасу. Дополняет роскошный проект удобно расположенная зона Bar BQ и плавательного бассейн. Изюминкой проекта является простота и индивидуальность.– следует из текста.

Планировка унифицирована и может быть приспособлена под индивидуальные пожелания Владельца. Цена продажи объекта – 69 957 000 рублей, такой ценник является одним из самых высоких на территории области.