Современные УЗИ-аппараты поступили в две больницы на юге Кузбасса

Накануне в Междуреченскую городскую и Таштагольскую районную больницы поступили современные УЗИ-аппараты. Они будут использоваться для исследований в радиологии, кардиологии, акушерстве, гинекологии и урологии. Врачи уже прошли необходимое для работы на аппаратах обучение.

‒ Сегодня мы вводим в эксплуатацию новое медицинское оборудование. На его приобретение из консолидированного бюджета выделили 14 миллионов рублей, — сообщил губернатор Сергей Цивилев в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что современное оборудование позволит сделать обследование пациентов более точным и доступным.