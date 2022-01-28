Современные электронные табло с временем прибытия автобусов появятся на кемеровских остановках

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Фото:  

В скором времени в кузбасской столице появятся современные информационный табло, которые будут информировать местных пассажиров о времени прибытия транспорта к остановке.

Новые электронные табло для информирования пассажиров о приближении транспорта появятся сразу в нескольких точках областного центра. Власти отметили, что речь идет о павильонах "ДК Кировского района", "Сельская больница", "Цирк", "Кузбассэнерго", "Главпочтамт", а также на бульварном кольце.


Размеры табло 130×56×9 см. По предварительным данным, экраны будут пятистрочными со светодиодными индикаторами желтого цвета.

– Каждое из них будет оснащено GSM/GPRS модулем для обратной связи с сервером диспетчерской и подключения функции "тревожная кнопка" (телефон 112). Также предусматривается функция аудиодублирования информации, которая отображается на табло, прокомментировали в кемеровской администрации.

Отмечается, что кроме время прибытия транспорта на табло будет отображаться температура воздуха, а также часы.

Да!
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