Современное освещение почти за 100 млн рублей появилось в кузбасском городе

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На замену старых ламп на светодиодные в Междуреченске было выделено 97 млн рублей. При этом местные власти заявили, что "ни копейки" на установку не потратили.

Старые светильники в Междуреченске были заменены на новые светодиодные на территории местных парков, скверов и улиц. Подробности о необходимости обновления ламп, которое обошлось властям в 97 миллионов рублей, рассказал глава городского округа Владимир Чернов в социальной сети во "ВКонтакте".

Они и светят ярче, и энергопотребление у них на 70% меньше, чем у старых. пояснил чиновник.

При этом в тексте публикации он указал, что "ни копейки" из общей суммы на замену лам не было потрачено из местного бюджета, а все сэкономленные на городском электричестве деньги будут направлены на погашение затрат в течении семи ближайших лет.

Фото: ВКонтакте / Владимир Чернов

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