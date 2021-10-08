Современное освещение почти за 100 млн рублей появилось в кузбасском городе

Старые светильники в Междуреченске были заменены на новые светодиодные на территории местных парков, скверов и улиц. Подробности о необходимости обновления ламп, которое обошлось властям в 97 миллионов рублей, рассказал глава городского округа Владимир Чернов в социальной сети во "ВКонтакте".

– Они и светят ярче, и энергопотребление у них на 70% меньше, чем у старых.– пояснил чиновник.

При этом в тексте публикации он указал, что "ни копейки" из общей суммы на замену лам не было потрачено из местного бюджета, а все сэкономленные на городском электричестве деньги будут направлены на погашение затрат в течении семи ближайших лет.