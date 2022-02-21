Современная зона отдыха может появиться на Красном озере в Кемерове

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Общественные слушания по вопросу организации площадки для отдыха у воды пройдут в кузбасской столице.

Власти Кемерова рассказали, что сейчас проводятся работы по подготовке земли на южном берегу Красного озера.


Участки будут выделены под следующие объекты:

  • гидротехническое сооружение (дамба);
  • возможное размещение объектов сервиса;
  • участок с кадастровым номером 42:24:0201001:5945, площадью 6205 кв.м, видом разрешенного использования которого станет "санаторная деятельность", сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Кемерово.

После проведения слушаний территории будут переданы арендаторам для дальнейших работ по организации современной площадки для отдыха.


Напомним, что в конце 2021 года мэр кузбасской столицы анонсировал создание в городе трех подобных зон.

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