Совладелец СДС Михаил Федяев останется под стражей еще на три месяца

Сегодня, 7 июня, представители Заводского районного суда города Кемерово сообщили журналисту AVOKADO о продлении срока содержания Михаила Федяева под стражей. Совладелец ХК "СДС" будет оставаться под арестом еще несколько месяцев.

– Срок содержания под стражей Федяева М. Ю. продлен на три месяца, – рассказал собеседник интернет-журнала AVOKADO.

Напомним, что Федяев был арестован после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная", жертвой которой стал 51 человек. В прошлый раз суд выносил решение о продлении ареста бизнесмена в начале мая 2022 года. Следствие считает, что Федяев знал о нарушениях промышленной безопасности на шахте.