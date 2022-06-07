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Совладелец СДС Михаил Федяев останется под стражей еще на три месяца

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Суд в кузбасской столице продлил арест бизнесмену Михаилу Федяеву, задержанному после ЧП на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь").

Сегодня, 7 июня, представители Заводского районного суда города Кемерово сообщили журналисту AVOKADO о продлении срока содержания Михаила Федяева под стражей. Совладелец ХК "СДС" будет оставаться под арестом еще несколько месяцев.

– Срок содержания под стражей Федяева М. Ю. продлен на три месяца, – рассказал собеседник интернет-журнала AVOKADO.

Напомним, что Федяев был арестован после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная", жертвой которой стал 51 человек. В прошлый раз суд выносил решение о продлении ареста бизнесмена в начале мая 2022 года. Следствие считает, что Федяев знал о нарушениях промышленной безопасности на шахте.

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