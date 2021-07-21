Совфед подготовил проект закона об аресте и штрафах за невыплату алиментов

Как передают ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ, предполагается, что в отношении нарушителей будет введено наказание в виде ареста сроком до 15 суток или штрафа, размер которого составит 20 тыс. рублей.

- Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, - приводят выдержку из проекта закона в издании.

Документ, как уточнили журналисты, будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 21 июля.

Также Кутепов отметил, что на данный момент неплательщика могут привлечь к административной ответственности только в двух случаях: за неуплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Однако право на оформление выплат на содержание бывших супругов также законодательно описаны - соответствующие обязательства предусмотрены Семейным кодексом РФ.

На получение алиментов после расторжения брака могут рассчитывать: гражданка в период беременности, а также в течение последующих трех лет после родов; экс-супруг, ухаживающий за общим ребенком с инвалидностью до его совершеннолетия; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, оказавшийся в соответствующем положении до расторжения брака или в течение года с момента развода. Выплаты также предусмотрены в отношении некоторых других категорий бывших супругов.