Советский богатырь "потерял" лицо в Березовском

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Скульптура богатыря, которая появилась в кузбасском городе еще со времен существования Советского Союза, потеряла лицо. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

Фотография полуразрушенного объекта культуры появилась в сообществе во "ВКонтакте". В подписи к посту автор снимка указал, что скульптура расположена в Березовском парке еще со времен СССР.


Местный житель отметил, что раньше голова мощного мужчины украшала городской объект, но сейчас своим видом богатырь отпугивает прохожих и привлекает сомнительных лиц.

Богатырь уже не тот. Стал ночевальней для бомжей и нарков ( пункт. авторская прим. ред.), рассказал пользователь Сети.

В комментариях подписчики паблика сравнили лицо силача с жизнью людей в городе и пришли к выводу, что они "очень похожи".

Фото: ВКонтакте / "Подслушано в Берёзовском | Кузбасс"

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