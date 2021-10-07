Фотография полуразрушенного объекта культуры появилась в сообществе во "ВКонтакте". В подписи к посту автор снимка указал, что скульптура расположена в Березовском парке еще со времен СССР.

Местный житель отметил, что раньше голова мощного мужчины украшала городской объект, но сейчас своим видом богатырь отпугивает прохожих и привлекает сомнительных лиц.

– Богатырь уже не тот. Стал ночевальней для бомжей и нарков ( пункт. авторская прим. ред.), – рассказал пользователь Сети.

В комментариях подписчики паблика сравнили лицо силача с жизнью людей в городе и пришли к выводу, что они "очень похожи".