Советская машина после участия в ретро-пробеге попала в ДТП на кузбасской трассе

ДТП произошло на трассе между Ленинском-Кузнецким и Беловом, где в ходе ретро-пробега дорогу не поделили легковушки отечественного производства, включая советский автомобиль.

– Ретро-пробег прошел не гладко, трасса Ленинск – Кузнецкий/Белово, – указал автор фотографий.

Из опубликованных кадров следует, что транспортные средства понесли заметный урон: в результате столкновения серьезные повреждения остались на капоте у одного из участников аварии, другая машина отделалась царапинами на левом боку и вмятиной на двери со стороны водителя.