Советская машина после участия в ретро-пробеге попала в ДТП на кузбасской трассе

ДТП произошло на трассе между Ленинском-Кузнецким и Беловом, где в ходе ретро-пробега дорогу не поделили легковушки отечественного производства, включая советский автомобиль.
– Ретро-пробег прошел не гладко, трасса Ленинск – Кузнецкий/Белово, – указал автор фотографий.
Из опубликованных кадров следует, что транспортные средства понесли заметный урон: в результате столкновения серьезные повреждения остались на капоте у одного из участников аварии, другая машина отделалась царапинами на левом боку и вмятиной на двери со стороны водителя.
На месте инцидента работали стражи порядка. В настоящий момент полицейский уточняют виновника. В ГУ МЧС спасатели произвели отключение аккумуляторов и сбор информации. Никто из людей не пострадал, передает комментарий сайт VSE42.Ru.
Стоит отметить, что на минувших выходных кузбасский город Белово посетила колонна ретроавтомобилей: по кузбасским улицам проехали как гражданские легковушки, так и образцы военной техники.
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