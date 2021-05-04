Советская машина после участия в ретро-пробеге попала в ДТП на кузбасской трассе

0

Колонна ретроавтомобилей проехала по кузбасскому городу, однако, один из участников мероприятия стал участником происшествия на дороге.

ДТП произошло на трассе между Ленинском-Кузнецким и Беловом, где в ходе ретро-пробега дорогу не поделили легковушки отечественного производства, включая советский автомобиль.

– Ретро-пробег прошел не гладко, трасса Ленинск – Кузнецкий/Белово, – указал автор фотографий.

Из опубликованных кадров следует, что транспортные средства понесли заметный урон: в результате столкновения серьезные повреждения остались на капоте у одного из участников аварии, другая машина отделалась царапинами на левом боку и вмятиной на двери со стороны водителя.



На месте инцидента работали стражи порядка. В настоящий момент полицейский уточняют виновника. В ГУ МЧС спасатели произвели отключение аккумуляторов и сбор информации. Никто из людей не пострадал, передает комментарий сайт VSE42.Ru.


Стоит отметить, что на минувших выходных кузбасский город Белово посетила колонна ретроавтомобилей: по кузбасским улицам проехали как гражданские легковушки, так и образцы военной техники.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24736

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined