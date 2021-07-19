Совет по защите прав потребителей появился в Кузбассе

Согласно документу, Совет нацелен на координирование деятельности в сфере защиты прав потребителей всех причастных органов: территориальных представителей федеральных органов власти, а также региональных, муниципальных властей и общественных объединений.

— Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А., — говорится в документе.

Главой Совета по защите прав потребителей стал министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.