Совет по защите прав потребителей появился в Кузбассе

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В Кузбассе создали Совет по защите прав потребителей — межведомтвенную структуру, которая будет координировать другие органы власти. Соответствующее постановление губернатора Кузбасса опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно документу, Совет нацелен на координирование деятельности в сфере защиты прав потребителей всех причастных органов: территориальных представителей федеральных органов власти, а также региональных, муниципальных властей и общественных объединений.

— Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А., — говорится в документе.

Главой Совета по защите прав потребителей стал министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет.

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