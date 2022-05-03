Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии городского кладбища. Горожане рассказали, что на одном из участков скапливается мусор, который затем разносится ветром по всей территории, а посетители оставляют отходы у мест захоронений.

– Зачем вы к чужим могилам мусор кучами бросаете??? Совесть имейте!!! И оградки не воруйте! (стиль автора сохранен – прим. ред.), – возмутились кузбассовцы.

Свои слова горожане подкрепили снимками, на которых видны переполненные контейнеры. Другие пользователи отметили, что сталкивались с аналогичными проблемами на других кладбищах.

–"Кучи кидают везде на каждом кладбище, как свиньи", "Пришли сегодня к прадеду а рядом просто всю ограду разобрали уроды. Пришла к отцу а около креста два метра свалки ну это не в какие рамки уже", "Тоже у прабабушки ограду украли в том году", "Приехали к дедушке, а там просто свалка около калитки", – написали жители региона.

На обращение ответили представители администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Они рассказали, что специалисты проведут обследование и определят сроки вывоза мусора. Кроме того, сотрудники администрации посоветовали горожанам обращаться в дежурную часть в том случае, если они стали свидетелями противоправной ситуации.