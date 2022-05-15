Совершивший кражу рецидивист попал на видео в Кемерове

Инцидент произошел в одном из бутиков верхней одежды в Кемерове. Продавец, 50-летняя женщина, обнаружила, что неизвестный похитил ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Записи с видеокамер позволили установить, что кражу совершил неоднократно судимый 33-летний кемеровчанин. Он сумел унести гаджет в тот момент, когда продавец ненадолго отлучилась с рабочего места. Телефон злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на спиртное, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.