+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Соцсети: живодер в Кемерове попался на жестоком перемещении собаки

0
Фото:  

В столице Кемеровской области прохожие не смогли равнодушно пройти мимо собаки, которую неизвестный на привязи перевозил в кузове своего авто. Горожане посчитали, что такое перемещение – это проявление жестокости к живому существу.

В Сети жители кузбасской столицы поделились кадрами, на которых видно, что водитель грузовика перевозит живого пса весьма странным способом. Так, неизвестный посадил собаку на привязь в кузове, что очевидцы сочли неуместным.

Живодер таким образом перевозит свою собаку!!!! Очень плохое отношение к животным, тебя бы самого так покатать! сокрушился автор снимков.

В публикации также указано, что транспорт был замечен на дорогах города в минувший четверг, 16 июня.


При этом в комментариях под постом не все пользователи "ВКонтакте" разделили мнение "паникеров", поскольку собака якобы находилась на шлейке, чтобы никуда не сбежала и была таким образом зафиксирована на время всей поездки.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37270

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined