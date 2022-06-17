Соцсети: живодер в Кемерове попался на жестоком перемещении собаки

В Сети жители кузбасской столицы поделились кадрами, на которых видно, что водитель грузовика перевозит живого пса весьма странным способом. Так, неизвестный посадил собаку на привязь в кузове, что очевидцы сочли неуместным.

– Живодер таким образом перевозит свою собаку!!!! Очень плохое отношение к животным, тебя бы самого так покатать! – сокрушился автор снимков.

В публикации также указано, что транспорт был замечен на дорогах города в минувший четверг, 16 июня.

При этом в комментариях под постом не все пользователи "ВКонтакте" разделили мнение "паникеров", поскольку собака якобы находилась на шлейке, чтобы никуда не сбежала и была таким образом зафиксирована на время всей поездки.