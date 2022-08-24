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Соцсети: жительница кузбасского города получила ножевое ранение

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области девушка получила ранение, о чем сообщили очевидцы.

О происшествии сообщили междуреченцы, проживающие в одном из домов на проспекте Шахтеров. По словам горожан, в ночь с 21 на 22 августа они услышали крики девушки, которая якобы сообщила, что получила ранение.

‒ ...просила о помощи, вызвать скорую, сказала, что у нее ножевое, мы вызвали полицию и скорую помощь, приехали достаточно быстро, увезли ее и мужчину с которой она была в квартире, ‒ заявили кузбассовцы.

На фотографии с места происшествия видна карета скорой медицинской помощи, а также автомобиль правоохранителей.


Информация об инциденте выясняется и уточняется.

Да!
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