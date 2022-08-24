Соцсети: жительница кузбасского города получила ножевое ранение

О происшествии сообщили междуреченцы, проживающие в одном из домов на проспекте Шахтеров. По словам горожан, в ночь с 21 на 22 августа они услышали крики девушки, которая якобы сообщила, что получила ранение.

‒ ...просила о помощи, вызвать скорую, сказала, что у нее ножевое, мы вызвали полицию и скорую помощь, приехали достаточно быстро, увезли ее и мужчину с которой она была в квартире, ‒ заявили кузбассовцы.

На фотографии с места происшествия видна карета скорой медицинской помощи, а также автомобиль правоохранителей.

Информация об инциденте выясняется и уточняется.