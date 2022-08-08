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Соцсети: жительница Кузбасса упала в колодец вместе с годовалым ребенком

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Женщина из Кемеровской области рассказала об инциденте, произошедшем с ее семьей.

Беловчанка сообщила в социальных сетях, что с ее родными в минувшую субботу, 6 августа, едва не произошел несчастный случай. По словам горожанки, возле дома играли дети, что не понравилось местной жительнице. Пытаясь разогнать юных кузбассовцев, она якобы взялась за столярный инструмент.

‒ Гражданке управдому дети помешали, она вышла с ножовкой и стала ей размахивать, пугать детей, ‒ заявила пользовательница Сети.

Жительница Белова вместе с матерью и очевидцем попыталась успокоить разозленную горожанку. Однако та якобы продолжила размахивать инструментом. Отступая от потенциальной опасности, державшая годовалого ребенка мать автора новости провалилась в люк.

‒ Провалиться полностью на дно не дала крышка колодца, мама зацепилась за нее. Когда я обернулась из колодца торчала голова мамы, она кое как держалась и прижимала мою дочь, ‒ рассказала беловчанка.

По словам горожанки, она с трудом вытащила родных из люка, за чем наблюдал ее пятилетний ребенок, которого данная ситуация сильно напугала. При этом управдом якобы оскорбляла семью, несмотря на произошедшее.


Пользовательница Сети заявила, что обратилась по данному факту в полицию и призвала специалистов обратить внимание на ненадежный колодец.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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