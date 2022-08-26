Соцсети: жительница Кузбасса оставила посаженную на цепь собаку без еды и воды

Полысаевцы сообщили в социальных сетях о том, что стали свидетелями жестокого обращения с домашним псом. По словам горожан, их соседка не дает своей собаке еды и воды, а также применяет к животному физическое насилие.

‒ Соседка напротив не то что не кормит собаку, воду не дает, но и бьет ее чем под руку попадется (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили очевидцы.

Кузбассовцы отметили, что подкармливают посаженную на цепь собаку, но обеспокоены судьбой еще двух псов, которые также проживают у женщины. Прокопчане сообщили, что готовы обратиться в правоохранительные органы, чтобы воздействовать на соседку.

Комментаторы выразили негодование действиями жестокой хозяйки и поддержали полысаевцев в стремлении разрешить ситуацию.