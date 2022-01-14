Соцсети: женщина погибла после падения в угольный отвал в Кузбассе

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Пользователи социальных сетей сообщили о гибели жительницы Кемеровской области.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Киселевске погибла 40-летняя женщина. По словам автора поста, инцидент произошел в районе Афонино за улицей Спартака, в ночь с 11 на 12 января 2022 года.

‒ Известно, что гражданка 40-лет упала в отвал, пролетев 15 метров, затем прошла и упала еще на 100 метров вниз. Тело погибшей извлекли спасатели МЧС, ‒ говорится в одной из публикаций в Instagram.

Знакомые с погибшей комментаторы выразили соболезнования в связи с трагедией.


Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего журналист AVOKADO обратился в оперативные службы. Сотрудники регионального МЧС рассказали, что их специалисты действительно выезжали по данному сигналу, но в ведомстве не ответили, погибла женщина или нет. Также редакция AVOKADO обратилась за комментарием в следственный комитет Кемеровской области, однако там пообещали ответить позже.

Да!
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