Соцсети: женщина погибла после падения в угольный отвал в Кузбассе

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Киселевске погибла 40-летняя женщина. По словам автора поста, инцидент произошел в районе Афонино за улицей Спартака, в ночь с 11 на 12 января 2022 года.

‒ Известно, что гражданка 40-лет упала в отвал, пролетев 15 метров, затем прошла и упала еще на 100 метров вниз. Тело погибшей извлекли спасатели МЧС, ‒ говорится в одной из публикаций в Instagram.

Знакомые с погибшей комментаторы выразили соболезнования в связи с трагедией.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего журналист AVOKADO обратился в оперативные службы. Сотрудники регионального МЧС рассказали, что их специалисты действительно выезжали по данному сигналу, но в ведомстве не ответили, погибла женщина или нет. Также редакция AVOKADO обратилась за комментарием в следственный комитет Кемеровской области, однако там пообещали ответить позже.