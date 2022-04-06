Соцсети: застройщик сдал в эксплуатацию проблемный дом на кемеровском бульваре

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В Сети кемеровчанка, проживающая на бульваре Строителей, потребовала от представителей местной власти предпринять меры в отношении известного застройщика, который вместо полноценного жилья, построил для людей дом-"губку".

Кемеровчанка с бульвара Строителей в Сети попросила местных властей разобраться с недобросовестным, с ее слов, застройщиком, который построил для людей проблемный дом.


Гражданка отметила, что в эксплуатацию здание было введено в 2017 году, однако, всего спустя несколько лет в строении начали проявляться серьезные недочеты с гидроизоляцией. В качестве подтверждения своих слов женщина прикрепила к посту с жалобой кадры, на которых видно затопленный пол и протекающий потолок.

– Когда строили, на картинках все было красиво, но в реальности дом просто как ГУБКА (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – следует из текста.

Возведением объекта занималась компания, которая в данный момент работает над жилым комплексом на Южном, уточнила рассказчица. Она выразила мнение, что после "всплывших" проблем застройщику следует запретить дальнейшую деятельность.


Вскоре на появившуюся в открытом доступе информацию отреагировали представители Минстроя Кузбасса. Специалисты объяснили гражданке, что запретить застройщику выполнять работу – это невозможно по закону, поскольку подобного рода проблемы могли появиться в доме уже во время эксплуатации, то есть после гарантийного срока. В таком случае устранение недостатков входит в обязанности ответственной за территорию УК.

– В случае неустранения управляющей компанией выявленных проблем Вам следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса, поскольку задачей инспекции является предупреждение, выявление и пресечение нарушений установленных в соответствии с жилищным законодательством требований <...>, – прокомментировали в региональном Минстрое.

Однако кемеровчанка обратила внимание властей, что все нарушения якобы были выявлены еще на стадии проектирования, так как по итогу кровля дома не соответствовала проектной документации, а в самой конструкции удалось выявить грубые дефекты "производственного характера, сформированные в процессе строительства жилого дома".

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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