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Соцсети: "заброшка" загорелась посреди жилых домов в Калтане

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В кузбасском городе в окружении жилых домов загорелась бесхозная постройка, о чем очевидцы рассказали в социальных сетях.

Накануне в Сети жители Калтана сообщили о возникновении пожара посреди частных домов. Точное место возгорания автор поста не указал, но заявил, что не видел, чтобы кто-то оперативно тушил неуемное пламя.

Калтан что горит? Не видно чтоб тушили, – сказал очевидец.

При этом в комментариях некоторые пользователи "ВКонтакте" сказали, что огонь возник в заброшенном здании.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кемеровской области, где сообщили, что за последние сутки подобных сигналов не поступало. Таким образом, можно предположить, что местным жителям удалось потушить огонь самостоятельно или же возгорание произошло в более ранний срок.

Да!
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