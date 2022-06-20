Накануне в Сети жители Калтана сообщили о возникновении пожара посреди частных домов. Точное место возгорания автор поста не указал, но заявил, что не видел, чтобы кто-то оперативно тушил неуемное пламя.

– Калтан что горит? Не видно чтоб тушили, – сказал очевидец.

При этом в комментариях некоторые пользователи "ВКонтакте" сказали, что огонь возник в заброшенном здании.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кемеровской области, где сообщили, что за последние сутки подобных сигналов не поступало. Таким образом, можно предположить, что местным жителям удалось потушить огонь самостоятельно или же возгорание произошло в более ранний срок.