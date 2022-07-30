Соцсети: юные киселевчанки устроили "самосуд" над сверстницей

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Жители Кемеровской области сообщили о том, что несколько девочек-подростков применили физическое насилие к знакомой.

Накануне, 29 июля, в социальных сетях появились кадры, на которых якобы запечатлено избиение подростка в Киселевске. По словам пользователя, разместившего ролик в одном из пабликов во "ВКонтакте", юные киселевчанки проявили агрессию к сверстнице из-за того, что та оскорбила их.

– Девочки из Киселевска решили совершить самосуд над своей сверстницей за то, что она кого-то то обозвала тупой, – заявил кузбассовец.

На кадрах видно, что юные горожанки окружают подростка, валят на землю и наносят несколько ударов по лицу.


Комментаторов шокировало произошедшее. Они призвали правоохранителей обратить внимание на данный инцидент, а также посетовали на то, что родители нападавших не смогли дать девочкам достойного воспитания.


Отметим, что совсем недавно о похожем происшествии сообщали ленинск-кузнечане, после чего полиция начала проверку.

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