Накануне, 29 июля, в социальных сетях появились кадры, на которых якобы запечатлено избиение подростка в Киселевске. По словам пользователя, разместившего ролик в одном из пабликов во "ВКонтакте", юные киселевчанки проявили агрессию к сверстнице из-за того, что та оскорбила их.

– Девочки из Киселевска решили совершить самосуд над своей сверстницей за то, что она кого-то то обозвала тупой, – заявил кузбассовец.

На кадрах видно, что юные горожанки окружают подростка, валят на землю и наносят несколько ударов по лицу.

Комментаторов шокировало произошедшее. Они призвали правоохранителей обратить внимание на данный инцидент, а также посетовали на то, что родители нападавших не смогли дать девочкам достойного воспитания.

Отметим, что совсем недавно о похожем происшествии сообщали ленинск-кузнечане, после чего полиция начала проверку.