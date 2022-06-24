Соцсети: юноша пропал под водой в кузбасской реке

В сообществе во "ВКонтакте" появилась информация, что в минувший четверг, 23 июня, около 17:00 в Ленинске-Кузнецком водолазы искали на дне реки Иня тело 17-летнего подростка, который якобы затонул.

При этом сигнал о происшествии поступил в службу спасения, однако детали остаются неизвестными, поскольку собеседник из Кузбасского центра медицины катастроф указал журналисту AVOKADO, что на указанное место была отправлена бригада, но по пути ее вызов отменили по неизвестной причине. В свою очередь в СУ СК оперативно получить комментарий по ситуации не удалось.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несколько пьяных жителей Кемеровской области утонули при попытке искупаться в реке.