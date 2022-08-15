Соцсети: юная кемеровчанка обнаружила труп в кустах у стадиона

Сегодня, 15 августа, кемеровчане рассказали, что в Кировском районе города нашли труп мужчины. По словам очевидцев, бездыханное тело обнаружила девочка-подросток. Причем находка якобы была сделана у стадиона местной школы.

‒ Вчера в Кировском был обнаружен труп мужчины в кустах около стадиона школы №74, труп обнаружила девочка 13-ти - 14-ти лет примерно в 22:10, ‒ заявили горожане.

На фотографии, якобы сделанной на месте происшествия, запечатлен автомобиль скорой помощи, стоящий у кустов в темное время суток.

Обстоятельства происшествия выясняются.