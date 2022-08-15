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Соцсети: юная кемеровчанка обнаружила труп в кустах у стадиона

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Фото:  

В одном из районов кузбасской столицы было обнаружено тело, о чем сообщили пользователи Сети.

Сегодня, 15 августа, кемеровчане рассказали, что в Кировском районе города нашли труп мужчины. По словам очевидцев, бездыханное тело обнаружила девочка-подросток. Причем находка якобы была сделана у стадиона местной школы.

‒ Вчера в Кировском был обнаружен труп мужчины в кустах около стадиона школы №74, труп обнаружила девочка 13-ти - 14-ти лет примерно в 22:10, ‒ заявили горожане.

На фотографии, якобы сделанной на месте происшествия, запечатлен автомобиль скорой помощи, стоящий у кустов в темное время суток.


Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото:  
Да!
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