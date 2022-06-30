Соцсети: вышедший на карниз мужчина встревожил кемеровчан

В Сети жители столицы Кузбасса разместили фото с опасной выходкой местного жителя, который сегодня днем 30 июня решил присесть на карниз окна на четвертом этаже дома №33А, что на бульваре Строителей. По словам свидетелей, там он устроился, чтобы на открытом воздухе поговорить по телефону. К месту происшествия съехались медики и полиция.

В свою очередь в комментариях сказано, что на подобное мужчина якобы решается уже не впервые. Так, один из подписчиков сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, предложил землякам отстать от горожанина, поскольку "он всегда так выходит".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что медики прокомментировали состояние выпавшей из окна 22-летней кемеровчанки.