Соцсети: вооруженный живодер расстрелял домашних кошек в Кузбассе

В Сети появилась информация о живодере, который держит в страхе владельцев животных в Ленинске-Кузнецком. По словам автора сообщения, агрессивный мужчина стреляет по питомцам в районе переулков Водопойного и Кривого.

Так, жительница кузбасского города указала, что недавно вооруженный пневматическим оружием сосед причинил вред ее кошкам.

– Двух моих кошек на глухо застрелили, коту артерию прострелили, кошке в глаз попали, – пожаловалась владелица четвероногих друзей.

В комментариях под постом интернет-пользователи пришли в ужас от действий мужчины. Некоторые предложили хозяйке животных обратиться за помощью к стражам закона.