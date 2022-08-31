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Соцсети: водитель "Волги" скрылся после наезда на девушку в Кемерове

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Жительница областного центра Кузбасса попросила найти очевидцев ДТП с участием пешехода.

Накануне, 30 августа, в социальных сетях появилось обращение от кемеровчанки, которая призвала откликнуться свидетелей автоаварии, произошедшей около 18:40 в микрорайоне Радуга. По словам горожанки, неизвестные молодые люди на автомобиле "ГАЗ" сбили девушку, после чего скрылись с места происшествия.

‒ ...двое парней на Волге сбили девушку, прошу отозваться или написать кто их знает! ‒ гласит обращение в социальных сетях.

Информацию о ДТП девушка попросила предоставить в личные сообщения страницы, указанной в посте одного из пабликов "ВКонтакте".


При этом в ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что к ним такой сигнал не поступал. Можно предположить, что неизвестные не обратились к правоохранителям с сообщением о наезде.

Да!
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