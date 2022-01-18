Соцсети: водитель скончался в результате серьезного ДТП в Кузбассе

Сегодня, 18 января, кузбассовцы выложили в Сеть кадры с места серьезного ДТП, произошедшего близ Междуреченска: на камеру удалось запечатлеть груду металла, в которую в результате аварии превратился легковой автомобиль. По словам очевидцев, в ДТП погиб водитель машины, пассажир был госпитализирован.
– Авария Междуреченск. Водитель скончался на месте, пассажир в реанимации, – подписал кадры автор постов в социальной сети.
Информация об инциденте уточняется.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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