Сообщение от жительницы Киселевска появилось на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам недовольной посетительницы сервиса, властям следует обратить внимание на автобусы в городе, а точнее их водителей, которые во время выполнения рейса не забирают с остановок своих пассажиров.

– К примеру, 25 автобус, в 21:00 на остановке Кручар постоянно то закрывает двери перед носом и приходится чуть ли не вламываться в автобус, то, к примеру, сегодня просто проехал остановку (не остановился даже на минуту), хотя я была через дорогу и если бы он остановился спокойно, села бы в него,– уточнила она.

Возмутило интернет-пользовательницу и то, что следующий общественный транспорт по расписанию приходит только через 20 минут. Таким образом, в ожидании люди теряют значительную часть личного времени.

В ответ администратор платформы сообщил, что жалоба принята в работу. Все результаты проверки будут оглашены, но немного позже.