Соцсети: водитель пассажирского автобуса закрыл двери "перед носом" кузбассовцев

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В Киселевске пассажиры пожаловались, что водители автобусов игнорируют людей, не останавливаясь на остановках для общественного транспорта.

Сообщение от жительницы Киселевска появилось на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам недовольной посетительницы сервиса, властям следует обратить внимание на автобусы в городе, а точнее их водителей, которые во время выполнения рейса не забирают с остановок своих пассажиров.

К примеру, 25 автобус, в 21:00 на остановке Кручар постоянно то закрывает двери перед носом и приходится чуть ли не вламываться в автобус, то, к примеру, сегодня просто проехал остановку (не остановился даже на минуту), хотя я была через дорогу и если бы он остановился спокойно, села бы в него,– уточнила она.

Возмутило интернет-пользовательницу и то, что следующий общественный транспорт по расписанию приходит только через 20 минут. Таким образом, в ожидании люди теряют значительную часть личного времени.


В ответ администратор платформы сообщил, что жалоба принята в работу. Все результаты проверки будут оглашены, но немного позже.

Да!
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