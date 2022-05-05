Соцсети: водитель кемеровской маршрутки выгнал оплатившую проезд школьницу

0
Фото:  

Водитель общественного транспорта в столице Кузбасса высадил двенадцатилетнюю девочку после того, как она оплатила проезд на маршрутке дважды.

Кемеровский водитель снял с автобусного маршрута №1т двенадцатилетнюю девочку, которая стала оплачивать проезд, приложив карту два раза, однако оплата по ней не прошла. По словам школьницы, она зашла в общественный транспорт примерно в 17:00 с остановки "Центр спорта "Кузбасс", что на бульваре Строителей.

– После того, как девочка вышла, списалось два раза по 25 рублей, – следует из текста поста.

Интернет-пользователь указал, что информация по инциденту была предоставлена руководителю транспортной организации, однако он отказался верить в то, что водитель мог высадить ребенка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36022

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined