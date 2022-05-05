Соцсети: водитель кемеровской маршрутки выгнал оплатившую проезд школьницу

Кемеровский водитель снял с автобусного маршрута №1т двенадцатилетнюю девочку, которая стала оплачивать проезд, приложив карту два раза, однако оплата по ней не прошла. По словам школьницы, она зашла в общественный транспорт примерно в 17:00 с остановки "Центр спорта "Кузбасс", что на бульваре Строителей.

– После того, как девочка вышла, списалось два раза по 25 рублей, – следует из текста поста.

Интернет-пользователь указал, что информация по инциденту была предоставлена руководителю транспортной организации, однако он отказался верить в то, что водитель мог высадить ребенка.