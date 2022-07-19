Соцсети: водитель автобуса "взял в заложники" забывшего оплатить проезд ребенка

0
Фото:  

В кузбасском городе водитель общественного транспорта жестоко обошелся с несовершеннолетним, который забыл отдать деньги за проезд.

Прокопчанка на просторах Сети рассказала о неприятном инциденте с ее ребенком, который произошел в одном из местных автобусов. Женщина уточнила, что 16 июля, когда сын возвращался домой без сопровождения взрослых, то столкнулся с хамоватым водителем общественного транспорта, покрывшего несовершеннолетнего матами из-за не вовремя оплаченного проезда.


По данным рассказчицы, мальчик хотел рассчитаться с водителем еще в начале своего пути, но когда подошел к мужчине с деньгами, то тот якобы проигнорировал его, после чего мальчик прошел в салон транспорта и сел на пассажирское место.

Во время поездки он увлекся перепиской с другом и на конечной остановке в Тупике пошел на выход, позабыв, что не оплатил за проезд. Но водитель остановил его, рукой перекрыв выход. Да так, что ребенок упал на сидение! И покрыл ребенка матом! Ребенок испугался, залез в карман и понял, что не заплатил, следует из текста публикации во "ВКонтакте".

В результате, сказано в сообщении, женщина разыскала грубого водителя, но тот якобы не признал за собой вины. Теперь мать мальчика разыскивает очевидцев произошедшего, чтобы можно было продолжить разбирательство, но уже на другом уровне.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38337

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined