Прокопчанка на просторах Сети рассказала о неприятном инциденте с ее ребенком, который произошел в одном из местных автобусов. Женщина уточнила, что 16 июля, когда сын возвращался домой без сопровождения взрослых, то столкнулся с хамоватым водителем общественного транспорта, покрывшего несовершеннолетнего матами из-за не вовремя оплаченного проезда.

По данным рассказчицы, мальчик хотел рассчитаться с водителем еще в начале своего пути, но когда подошел к мужчине с деньгами, то тот якобы проигнорировал его, после чего мальчик прошел в салон транспорта и сел на пассажирское место.

– Во время поездки он увлекся перепиской с другом и на конечной остановке в Тупике пошел на выход, позабыв, что не оплатил за проезд. Но водитель остановил его, рукой перекрыв выход. Да так, что ребенок упал на сидение! И покрыл ребенка матом! Ребенок испугался, залез в карман и понял, что не заплатил, – следует из текста публикации во "ВКонтакте".

В результате, сказано в сообщении, женщина разыскала грубого водителя, но тот якобы не признал за собой вины. Теперь мать мальчика разыскивает очевидцев произошедшего, чтобы можно было продолжить разбирательство, но уже на другом уровне.