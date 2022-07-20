Соцсети: водитель автобуса в Новокузнецке при детях покрыл матом требовательного пассажира

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Жительницу южной столицы Кузбасса возмутило поведение водителя одного из автобусов, о чем сообщается в соцсетях.

Новокузнечанка в сообществе во "ВКонтакте" пожаловалась на орущего водителя автобуса, который якобы "полил" нецензурной бранью пассажира за то, что тот нажал кнопку и потребовал остановку в положенном мест. По данным интернет-пользовательницы, инцидент произошел около 13:00 в минувшую субботу, 16 июля, в транспорте №345м

Прям реально матом в три этажа! При пассажирах, взрослых и детях... кондуктор спокойно сидела на своем месте, пожав плечами, мол, ну и что... уточнила рассказчица.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе водитель общественного транспорта жестоко обошелся с несовершеннолетним, который забыл отдать деньги за проезд.

Да!
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