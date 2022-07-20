Соцсети: водитель автобуса в Новокузнецке при детях покрыл матом требовательного пассажира

Новокузнечанка в сообществе во "ВКонтакте" пожаловалась на орущего водителя автобуса, который якобы "полил" нецензурной бранью пассажира за то, что тот нажал кнопку и потребовал остановку в положенном мест. По данным интернет-пользовательницы, инцидент произошел около 13:00 в минувшую субботу, 16 июля, в транспорте №345м

– Прям реально матом в три этажа! При пассажирах, взрослых и детях... кондуктор спокойно сидела на своем месте, пожав плечами, мол, ну и что... – уточнила рассказчица.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе водитель общественного транспорта жестоко обошелся с несовершеннолетним, который забыл отдать деньги за проезд.