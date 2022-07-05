Соцсети: три иномарки столкнулись на кемеровском перекрестке

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Жители города Кемерово в социальных сетях рассказали о ДТП, которое произошло в темное время суток, на оживленном перекрестке.

В Сети появилась информация, что в темное время суток на пересечении бульвара Строителей с проспектом Химиков произошло ДТП, участниками которого, судя по фотографиям, стали сразу три автомобиля: белого, синего и красного цветов. Какой-либо информации о пострадавших или травмированных в результате инцидента нет.


За подробностями по случившемуся журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где собеседница указала, что за минувшую ночь сигналов об авариях на территории центра области не было. Таким образом, можно предположить, что водители смогли разобраться на месте контакта самостоятельно без помощи стражей закона.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пьяные автомобилисты пострадали в ДТП на кемеровской дороге.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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