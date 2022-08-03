Соцсети: трактор попал в ДТП с фурой на кузбасской трассе

Накануне, 2 августа, ленинск-кузнечане сообщили, что на трассе произошла автоавария. На основании снимка, сделанного на месте событий, можно предположить, что участниками ДТП стали трактор и фура. Также рядом находится фургон. О пострадавших не сообщается.

– Очередное ДТП на полысаевской трассе, на повороте <...>. Умные головы лучше бы там поставили светофор, чем на мосту, – рассказали очевидцы.

В Госавтоинспекции Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о подобном происшествии не поступал.

Вероятно, участники автоаварии разобрались в ситуации без привлечения правоохранителей.