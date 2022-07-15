Соцсети: таксист попал в аварию в кузбасском городе

Днем в пятницу, 15 июля, очевидцы поделились в соцсетях фото с места ДТП на одной из оживленных улиц в Ленинске-Кузнецком. Судя по снимку, авария произошла возле пешеходного перехода.

– Не большое ДТП в городе. Аккуратнее и внимательней будьте, – подписал снимок автор.

К слову, можно разглядеть, что одним из участников был таксист. Информации о пострадавших нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пьяная автоледи спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими в Белове.