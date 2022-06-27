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Соцсети: такси с пассажирами улетело в кювет в Кузбассе после гонок

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Фото:  

В Сети очевидцы рассказали и показали последствия гонок на одной из кузбасских дорог. Как оказалось, такси улетело в кювет. По словам местных граждан, в момент ДТП в салоне авто были пассажиры.

В Сети интернет-пользователи распространили информацию о ДТП, которое произошло в Ленинске-Кузнецком в районе 20:30 по местному времени на улице Суворова.


При этом в тексте публикации сказано, что в результате инцидента "шуму было на всю деревню". Очевидцы отметили, что автомобиль такси якобы двигался со стороны центральной части, но на обгоне его занесло, из-за чего он и свалился в обочину. На кадрах видно, что на подмогу водителю приехал спецкран, который, предположительно, и смог поставить транспорт на колеса.


В свою очередь в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" сказали, что в момент аварии в салоне авто пассажиров не было, обошлось без жертв, а машина существенного урона не получила. Правда рассказчик заявил, что на месте якобы работали специалисты МЧС. Однако в экстренных службах региона журналисту AVOKADO опровергли информацию. В областной ГИБДД сигнала о произошедшем также нет.


Нашлось и противоположное мнение по ситуации. Женщина указала, что в улетевшей с дороги машине все-таки были две пассажирки, а происшествие якобы возникло из-за того, что "они устроили гонки и водитель этого авто пошел на обгон, тормоза не сработали".

Да!
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