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Соцсети: собаки набросились на ленинск-кузнечанку в парке

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В кузбасском городе местная жительница пожаловалась на агрессивных собак, которые облюбовали оживленный парк.

В Ленинске-Кузнецком в парке им. Горького две собаки напали на человека. При этом, со слов пострадавшей, инцидент происходил на глазах у сотрудников охраны парка, которые никаких действий в сложившейся ситуации не предприняли, оставшись в стороне.

Что за кошмар происходит в парке Горького?? Две серые собаки, кидаются, кусают за ноги, охранники за этим просто наблюдают, сокрушилась она.

Горожанка добавила, что при всей своей агрессивности псы боятся местного рыжего кота, поскольку он упорно кидается на них.


Однако в комментариях далеко не все поверили в рассказ землячки. Некоторые сказали, что травмы, которая она сфотографировала, можно считать не существенными и их не могли причинить злые четвероногие. Другие же отметили, что часто гуляют в парке и неоднократно встречались с этими же собаками. Правда они никогда не кидались на людей, но лаяли.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Да!
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