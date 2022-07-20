Соцсети: собаки набросились на ленинск-кузнечанку в парке

В Ленинске-Кузнецком в парке им. Горького две собаки напали на человека. При этом, со слов пострадавшей, инцидент происходил на глазах у сотрудников охраны парка, которые никаких действий в сложившейся ситуации не предприняли, оставшись в стороне.

– Что за кошмар происходит в парке Горького?? Две серые собаки, кидаются, кусают за ноги, охранники за этим просто наблюдают, – сокрушилась она.

Горожанка добавила, что при всей своей агрессивности псы боятся местного рыжего кота, поскольку он упорно кидается на них.

Однако в комментариях далеко не все поверили в рассказ землячки. Некоторые сказали, что травмы, которая она сфотографировала, можно считать не существенными и их не могли причинить злые четвероногие. Другие же отметили, что часто гуляют в парке и неоднократно встречались с этими же собаками. Правда они никогда не кидались на людей, но лаяли.