Соцсети: смертельное ДТП произошло на кемеровском проспекте

Согласно данным очевидцев, трагический инцидент произошел на проспекте Ленина недалеко от остановки "Универсам №2". В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси погиб один человек, сообщили в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также скорая помощь.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что информация по ДТП уточняется и точные данные будут позднее.