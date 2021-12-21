Соцсети: служебный автомобиль Сергея Цивилева попал в аварию на кузбасской трассе

Сегодня, 21 декабря, в Сети появились сообщения об аварии на одной из кузбасских трасс. По словам пользователей, инцидент произошел с участием служебного автомобиля Сергея Цивилева.

‒ Из Кемерова в Новокузнецк трасса, ‒ сообщил очевидец.

Кроме того, очевидцы засняли кадры с последствиями ДТП. На них видно, что в аварии участвовали как минимум два автомобиля, один из которых получил серьезные повреждения: вся его передняя часть оказалась смята. На месте виден эвакуатор и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.