Соцсети: служебный автомобиль Сергея Цивилева попал в аварию на кузбасской трассе

Сегодня, 21 декабря, в Сети появились сообщения об аварии на одной из кузбасских трасс. По словам пользователей, инцидент произошел с участием служебного автомобиля Сергея Цивилева.
‒ Из Кемерова в Новокузнецк трасса, ‒ сообщил очевидец.
Кроме того, очевидцы засняли кадры с последствиями ДТП. На них видно, что в аварии участвовали как минимум два автомобиля, один из которых получил серьезные повреждения: вся его передняя часть оказалась смята. На месте виден эвакуатор и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс
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