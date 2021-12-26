Соцсети: серьезное ДТП с пострадавшими произошло на кузбасской трассе

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Пользователи Сети сообщили об аварии, произошедшей близ одного из городов Кемеровской области.

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое на въезде в Полысаево. Кузбассовец запечатлел последствия автоаварии с участием двух иномарок.

– Серьезное ДТП на Полысаевской трассе. Есть пострадавшие! – подписал ролик автор.

По словам очевидцев в комментариях, инцидент произошел из-за неверно выполненного маневра, связанного с выездом на встречную полосу. На кадрах видны две машины, почти вылетевшие с проезжей части. У автомобиля "Honda" разбит бампер и смят капот. Рядом можно разглядеть лежащего на носилках человека. Также на видео попали работники экстренных служб.


Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

Да!
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