Соцсети: серьезное ДТП с пострадавшими произошло на кузбасской трассе

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое на въезде в Полысаево. Кузбассовец запечатлел последствия автоаварии с участием двух иномарок.
– Серьезное ДТП на Полысаевской трассе. Есть пострадавшие! – подписал ролик автор.
По словам очевидцев в комментариях, инцидент произошел из-за неверно выполненного маневра, связанного с выездом на встречную полосу. На кадрах видны две машины, почти вылетевшие с проезжей части. У автомобиля "Honda" разбит бампер и смят капот. Рядом можно разглядеть лежащего на носилках человека. Также на видео попали работники экстренных служб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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