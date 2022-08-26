Соцсети: самокатчик скрылся после наезда на 11-летнего кемеровчанина

Кемеровчане рассказали, что инцидент произошел вечером 25 августа на улице Леонова. По словам горожан, неизвестный мужчина на электросамокате врезался в 11-летнего мальчика. Судя по фотографиям, ребенок получил ушибы и ссадины.

‒ ...проехал мужчина на электрическом самокате и врезался в мальчика 11 лет и уехал, а мальчика оставил (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили очевидцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что в тот же день кемеровчанка попала в больницу после наезда электросамокатчика.