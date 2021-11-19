Соцсети: руководство кемеровской школы принуждает детей к тратам на искусство

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Пользователи социальных сетей сообщили, что в одном из образовательных учреждений Кемерова школьников заставляют тратить деньги на посещение театров и музеев.

Сегодня, 19 ноября, в одной из региональных групп появилась запись, автор которой сообщает о принуждении кемеровских школьников к посещению учреждений культуры. Подобные меры касаются именно тех детей, которые оформили себе "Пушкинскую карту".

‒ <...>, дети будут показывать, у кого сколько осталось денег на Пушкинской карте. Должно быть ноль! Пусть используют на походы с родителями, куда угодно. 8 и 11 классы покупают билеты на декабрь, январь и куда есть. Нужно израсходовать все средства, ‒ гласит процитированное в посте сообщение.

Автор публикации заявил, что данное требование было размещено в чате преподавателей одного из образовательных учреждений города. Пользователи усомнились в данной информации и отметили, что сталкивались лишь с требованием оформить упомянутую карту.


Напомним, что на "Пушкинской карте" уже содержатся 3 000 рублей от государства, которые можно тратить только на покупку билетов в театры, музеи, филармонии и другие места, предусмотренные программой.

Да!
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