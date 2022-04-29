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Соцсети: ремонтные работы преградили подъезд медиков к домам кузбассовцев

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В Сети жители кузбасского города заявили, что их дома оказались "отрезаны" из-за ремонтных работ. По мнению местных граждан, раскопки препятствуют подъезду медиков, пожарных и иных машин к жилым участкам.

Проезд к домам граждан, проживающих на улице Космическая в домах от №26 и до №39, оказался заблокирован из-за спонтанных строительных работ. По данным автора публикации, специалисты решили проложить на обозначенном участке новую теплотрассу, однако, предупредить местных жителей о масштабных раскопках не сочли нужным, молча огородив территорию бетонными блоками и знаком "кирпич".

Нам заблокировали подъезд к домам, к нам не может проехать ни скороя помощь ни пожарная, жизнь трех десятков людей ни кому не нужны и ничего не стоят! На все звонки сухо отвечают "проект уже утвержден" (пунктуация и орфография авт. прим. ред), следует из текста сообщения.

Житель Ленинска-Кузнецкого также отметил, что никакие жалобы граждан специалистов и ответственных лиц якобы совершенно не трогают.


При этом вскоре в комментариях под постом появился официальный ответ от представителей городской власти. Чиновники заявили, что строительно-монтажные работы по ул. Космическая проводятся по проекту по реконструкции теплосетевого юго-восточного планировочного района. Что касается дорожного знака, который запрещает проезд по участку, то он установлен на время работы спецтехники и преимущественно в дневное время. Поэтому подъезд к жилому дому по адресу: ул. Космическая, 26 не перегорожен.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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