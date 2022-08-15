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Соцсети: ребенок выпал из движущегося автомобиля в кузбасском городе

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Жители Кемеровской области сообщили об инциденте с малышом, которого перевозили в автолюльке.

О происшествии рассказали в социальных сетях междуреченцы. По словам горожан, 14 августа текущего года они стали свидетелями того, как из движущегося автомобиля выпал маленький ребенок, которого не зафиксировали ремнями безопасности. Кузбассовцы предположили, что малыш мог дотянуться до ручки и открыть ее.

‒ Вчера вечером на повороте в сторону "Романтики", на ходу, из машины на дорогу выпал малыш. Ребенок выпал вместе с автолюлькой. Родители не пристегнули люльку ремнями безопасности автомобиля, и перевозили в ней ребенка (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали жители Междуреченска.

Со слов кузбассовцев, юный горожанин не пострадал, но "плакал очень сильно". В комментариях нашлась междуреченка, которая также стала очевидицей инцидента.

‒ Да, я была свидетелем этой ситуации, честно, прибила бы и мать и водителя, безответственность! ‒ высказалась женщина.

Междуреченцы призвали родителей внимательнее относиться к перевозке маленьких пассажиров и использовать ремни безопасности для фиксации детских удерживающих устройств, а также блокировать двери.

Да!
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