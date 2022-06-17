Соцсети: ребенок травмировался во время игр на детской площадке в Прокопьевске

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане пожаловались на детскую площадку, которая представляет опасность для детей. По словам автора сообщения, речь идет об игровой зоне на придомовой территории по Есенина, 58.

– Второе лето этот вопрос остается не решен, жэк ссылается на то, что нужно выбрать старшего дома и вопрос решится, но никто не хочет брать на себя эти права. Каждое утро приходили работники жэка и обманывали лентой, в обед естественно дети все это срывали, – следует из текста публикации.

Автор добавила, что конструкция игрового комплекса находится не просто в неудовлетворительном виде, а "в плачевном состоянии". Также она указала, что всего пару дней назад на обозначенном участке во время игр с детской площадки сорвалась маленькая девочка, которая якобы ушибла ногу.

Женщина выразила надежду, что компетентные специалисты все-таки демонтируют опасный объект, чтобы "кто-нибудь себе чего не сломал и не распорол".