Соцсети: ребенок травмировался во время игр на детской площадке в Прокопьевске

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В одном из городов Кемеровской области местные граждане боятся за жизни и здоровье своих детей, которые выходят на улицу, чтобы развлечься на детской площадке. По словам местных жителей, на опасной игровой зоне уже успела травмироваться малолетняя девочка.

В сообществе во "ВКонтакте" прокопчане пожаловались на детскую площадку, которая представляет опасность для детей. По словам автора сообщения, речь идет об игровой зоне на придомовой территории по Есенина, 58.

Второе лето этот вопрос остается не решен, жэк ссылается на то, что нужно выбрать старшего дома и вопрос решится, но никто не хочет брать на себя эти права. Каждое утро приходили работники жэка и обманывали лентой, в обед естественно дети все это срывали, следует из текста публикации.

Автор добавила, что конструкция игрового комплекса находится не просто в неудовлетворительном виде, а "в плачевном состоянии". Также она указала, что всего пару дней назад на обозначенном участке во время игр с детской площадки сорвалась маленькая девочка, которая якобы ушибла ногу.

Женщина выразила надежду, что компетентные специалисты все-таки демонтируют опасный объект, чтобы "кто-нибудь себе чего не сломал и не распорол".

Видео: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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