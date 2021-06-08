Соцсети: ребенок провалился под землю в Кемерове

Жительница столицы Кузбасса в сообществе Сети рассказала об инциденте, произошедшем в минувший понедельник, 7 июня, около 15:00 на проспекте Ленинградском неподалеку от дома №45.

С ее слов, ребенок провалился в колодец.

– Куда смотрят ответственные за эти колодцы. НЕПОНЯТНО. Хотя недавно косили траву вокруг него, и никто не обратил на это внимание, – выразила возмущение горожанка.

Судя по кадрам, которые свидетельница прикрепила к опубликованному посту, глубокая яма ничем не ограждена, а опасное углубление скрыто от глаз прохожих под зеленой травой.