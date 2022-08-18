Соцсети: ребенок получил смертельный удар током в Кузбассе

Сегодня, 18 августа, в социальных сетях появились кадры, якобы снятые в пгт Яшкино. Авторы видео заявили, что запечатлели на камеру девятилетнего кузбассовца, который погиб от удара током. Судя по кадрам, ребенок находится на объекте, напоминающем трансформаторную будку.

‒ На улице Заречной произошел несчастный случай, погиб мальчик девяти лет, ‒ заявили очевидцы.

Журналист AVOKADO обратился за официальным комментарием в СУ СК РФ по Кемеровской области. Информация уточняется.